Die Daten in den USA zur Inflation und zum Arbeitsmarkt werden durch beliebig manipulierbare "saisonale Anpassungen" (saisonal adjustments) fast zu Fake News und machen die Märkte vor den morgigen "großen" Daten zum US-Arbeitsmarkt sowie am Dienstag zur Inflation zu einer Art Lotterie! Schon heute sorgten die höheren US-Erstanträge für eine Zwischenrally, weil vor allem in New York diese Anträge massiv nach oben geschossen waren. Der Grund: in New York können Lehrer in den Schulferien Arbeitslosenhilfe beantragen, was sie massenhaft auch taten. Man könnte also sagen, dass ein paar tausend sich arbeitslos meldende New Yorker Lehrer den Märkten viele Milliarden an zusätzlicher Marktkapitalisierung einbrachten! Die Daten am Dienstag zur Inflation in den USA könnten ebenfalls heftig ebenfalls beeinflußt sein durch "saisonale Anpassungen"..

Hinweise aus Video:

1. Fachkräfte kommen nicht nach Deutschland, sondern verlassen das Land

2. Warum die Fed ihre Zins-Ankündigungen nicht umsetzen wird

Das Video "US-Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt an Grenze zu Fake News!" sehen Sie hier..