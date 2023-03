PHILADELPHIA (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Unternehmen und Superreiche stärker besteuern. Im am Donnerstag veröffentlichten Haushaltsentwurf der Regierung ist unter anderem vorgesehen, dass Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar eine Mindeststeuer von 25 Prozent zahlen sollen. Die aktuellen Steuerregelungen ermöglichten riesige Schlupflöcher - viele der reichsten Amerikaner würden niedrigere Steuersätze zahlen als Haushalte der Mittelschicht, hieß es. Weitere Steuererhöhungen für Unternehmen sind vorgesehen. Es gilt als ausgeschlossen, dass der Entwurf den Kongress in dieser Form passiert.

"Kein Milliardär sollte eine niedrigere Steuer zahlen, als jemand, der als Lehrer oder Feuerwehrmann arbeitet", sagte Biden bei einer Rede zu dem Haushaltsentwurf in Philadelphia. "Wir müssen die reichsten und größten Unternehmen auffordern, ihren gerechten Anteil zu zahlen."