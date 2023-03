Hollywood, Fla., 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Zum weltweiten Kinostart am 24.

März erhalten die Gäste einen Einblick in die üppige Unterwelt von John Wick mit

immersiven Pop-up-Erlebnissen, kulinarischen Innovationen und besonderen

Veranstaltungen



Hard Rock International kündigte eine Werbepartnerschaft mit Lionsgate an (https

://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3805996-1&h=3874233378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2

Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3805996-1%26h%3D2769153917%26u%3Dhttps%253A%

252F%252Fwww.hardrock.com%252Fjohn-wick-4.aspx%26a%3Dpromotional%2Bpartnership%2

Bwith%2BLionsgate&a=eine+Werbepartnerschaft+mit+Lionsgate+an) , dem Film- und

Fernsehstudio hinter der legendären Thriller-Reihe John Wick , um den vierten

Teil der Serie zu feiern: John Wick: Kapitel 4 .





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hard Rock International und Lionsgate erwecken Elemente aus der Welt von JohnWick zum Leben, um Fans die Möglichkeit zu geben, "wie Wick zu leben". Zu diesenElementen gehören die Chance auf einen maßgeschneiderten Anzug von Paco Delgado,dem für den Oscar® nominierten Kostümdesigner von John Wick (BestesKostümdesign, The Danish Girl , 2015), die Verlosung von Premierentickets,VIP-Events auf dem roten Teppich und gehobene kulinarische Erlebnisse."Hard Rock ist unglaublich begeistert über die Zusammenarbeit mit Lionsgate beidieser mit Spannung erwarteten Filmveröffentlichung, da wir uns ständig bemühen,die Unterhaltungsangebote zu verbessern, die für die DNA unserer Marke vonzentraler Bedeutung sind", sagte Keith Sheldon, Präsident von Hard RockEntertainment für Hard Rock International. "Angesichts des fantastischenCrossover-Publikums freuen wir uns darauf, den John Wick -Fans und den HardRock-Gästen an unseren Standorten immersive Events, zeitlich begrenzte Menü- undEinzelhandelsoptionen sowie Erlebnisse zu präsentieren, die man nicht kaufenkann.Hard Rock verlost an einen glücklichen Fan in den Vereinigten Staaten, demVereinigten Königreich oder Mexiko einen maßgeschneiderten Anzug von PacoDelgado, dem preisgekrönten Kostümdesigner des Films, um sich wie John Wickselbst zu kleiden. Der glückliche Fan wird die Chance haben, einen exklusivenAufenthalt in der legendären Rock Star Suite des Hard Rock Hotels in New YorkCity zu genießen. Weitere Informationen und die vollständigen Regeln finden Sieunter www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3805996-1&h=3385907254&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3805996-1%26h%3D1462716246%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hardrockhotels.com%252FJW4suitstakes%26a%3Dwww.hardrockhotels.com%252FJW4suitstakes&a=www.hardrockhotels.com%2FJW4suitstakes) .