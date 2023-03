Southwest fliegt als erste Fluggesellschaft mit dem Kit zur Verringerung des Luftwiderstands von Aero Design Lab im Linienverkehr

Southwest wird eine Netzbewertung von Kits zur Verringerung des Luftwiderstands durchführen, die in fünf seiner 737-700-Flugzeuge installiert sind, um die Treibstoffeffizienz zu messen. Das Kit zur Verringerung des Luftwiderstands von ADL wurde entwickelt, um den Luftwiderstand des Flugzeugs zu reduzieren, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer geringeren Kohlenstoffintensität führt.

„Dies ist eine aufregende Neuigkeit für unser gesamtes Team bei Aero Design Labs, das in den letzten Jahren unermüdlich an der Verwirklichung dieser wichtigen Innovation gearbeitet hat", so Jeff Martin, Präsident und CEO von Aero Design Labs. „Wir freuen uns, dass Southwest unsere Kits in fünf ihrer Flugzeuge testen will, und sind zuversichtlich, dass sie die Vorteile des geringeren Treibstoffverbrauchs und der geringeren Kohlenstoffemissionen, die unsere Kits bieten, nutzen können."

„Da Southwest Airlines weiterhin nach Möglichkeiten sucht, die Treibstoffeffizienz zu verbessern, was unsere Kohlenstoffemissionen reduziert und uns hilft, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, arbeiten wir mit ADL zusammen, um Modifikationen an fünf unserer 737-700 zu testen, mit dem Ziel, unseren Treibstoffverbrauch pro Flugzeug zu reduzieren", sagte Chris Monroe, leitender Vizepräsident für Finanzen, Finanzwesen und Nachhaltigkeit bei Southwest. „Auf unserer ständigen Suche nach neuen Möglichkeiten, effizienter und sicherer zu arbeiten, freuen wir uns auf die Erprobung des innovativen und firmeneigenen Kits von ADL zur Verringerung des Luftwiderstands."