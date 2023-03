Digitaler und technischer Fortschritt, Tourismus in Guizhou

Guiyang, China, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Eine Nachrichtenmeldung von

Huanqiu.com:



"Fünf Ringe aus Eis und Schnee", "Der Gelbe Fluss vom Himmel" und "Keine Taube

darf verloren gehen" zeigten bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking

der Welt die Romantik und Ästhetik des chinesischen Volkes mithilfe von

digitaler Technologie. Als Schöpfer dieser spektakulären Szenen wenden

BLACKBOW&CO diese digitale Technologie an, um das Long March Digital Technology

Art Museum aufzubauen.



Der "Lange Marsch", der als "Rotes Band der Erde" bezeichnet wird, ist zu einem

spirituellen Portal für die Welt geworden, um mehr Verständnis und Austausch mit

China zu erreichen. Als Historiker mit dem Spezialgebiet der"Lange Marsch" ist

Herr Xu Zhanquan der Ansicht, dass der Geist der Roten Armee auf dem Langen

Marsch Epochen und nationale Grenzen überwunden hat und einen Reichtum an Wissen

darstellt, der von allen Nationen geteilt wird.





Das Long March Digital Technology Art Museum in der Nähe des FlughafensLongdongbao erinnert an ein "Rotes Band". Mit der Entwicklung desVerkehrsaufbaus können Touristen aus aller Welt, die nach Guizhou kommen, diesesMuseum aus der Luft per Flugzeug bewundern. Das Kunstmuseum soll die Geschichtedes kommunistischen Chinas mit holografischen Bildern, virtueller Realität,einem dreidimensionalen Klangfeld, einer mechanischen Bühne und anderenTechnologien präsentieren. Nach seiner Fertigstellung wird es zusammen mit demZunyi-Konferenzzentrum, dem Long March National Cultural Park und der Long MarchTown einen wichtigen Stützpunkt bilden und die Aufwertung des Red Tourism inGuizhou fördern.Die digitale Technologie hat das enorme Potenzial der reichenTourismusressourcen in Guizhou erschlossen. Frau Zhao Chunli, Dozentin in derZhou Yiqun Martyrs Exhibition Hall, Tongren City, sagte, dass viele Jugendlichesich herausgefordert fühlten, die roten Geschichten zu verstehen, die auftraditionelle Weise interpretiert wurden. Die Ausstellungshalle versuchtderzeit, digitale Medien für ihre Arbeit zu nutzen. Im nächsten Schritt wird sieihre Ausdruckskraft verstärken und rote Geschichten durch Douyin und VRanschaulich erzählen.Im Vergleich zum Tag ist Huangguoshu Waterfall bei Nacht noch beeindruckender."Er ist einfach fantastisch. Ich wusste zwar, dass der Huangguoshu-Wasserfallweltberühmt ist, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich bei meinemnächtlichen Besuch in der Huangguoshu-Landschaft eine so schöne Lichtshow sehenwürde." So Herr Liu Zhiqiang, Tourist aus Harbin, nach seinem Erlebnis.Im Rahmen des von Guizhou ins Leben gerufenen Projekts "Nächtlicher Besuch in