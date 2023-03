MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Technologieabhängigkeit von China:

"Nur dass eben diese versprochene Entschlossenheit eigentlich schon weit früheren Datums ist. Genauer: Herbst 2021. Damals wurden nach hartem Ringen - und gegen den Widerstand von Kanzlerin Angela Merkel - genau solche gesetzlichen Prüfungen und Auflagen für diese Technik verabschiedet. Schon das kam spät, erste Warnungen vor dem Einsatz von Huawei hatte der Bundesnachrichtendienst bereits 2011 an das Kanzleramt geschickt, der Verfassungsschutz ebenso. Der Ton wurde drängender, auch die Warnungen (und in der Trump-Zeit leider auch Drohungen) aus den USA nahmen zu. Aber sicherheitspolitische Fragen wurden in der Regierung Merkel so halbherzig behandelt wie die Digitalisierung selbst."/ra/DP/jha