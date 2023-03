Energiebranche fordert Vereinfachungen für Bau von Solaranlagen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem "Photovoltaik-Gipfel" mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an diesem Freitag fordert die die Energiebranche weitere Vereinfachungen für den Bau von Solaranlagen. "Wir werden rund ein Prozent der Landesfläche für PV-Freiflächenanlagen brauchen", sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. PV steht für Photovoltaik, also Solaranlagen.

Bei dem Treffen im Wirtschaftsministerium soll ein Entwurf für eine Solarstrategie vorgestellt werden. Deutschland will seinem selbst gesteckten Ausbauziel zufolge 2030 auf 215 Gigawatt an installierter Solarleistung kommen, bis 2040 sollen es 400 Gigawatt sein. Im Januar kam Deutschland auf rund 68 Gigawatt.