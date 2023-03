London und Paris sprechen über Verteidigung und Energiekooperation

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich und Großbritannien wollen bei einem gemeinsamen Gipfel über ihre Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen beraten. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt den britischen Premierminister Rishi Sunak dazu gemeinsam mit Mitgliedern beider Regierungen am Freitag (10.45 Uhr) im Pariser Élyséepalast. In den Gesprächen soll es auch um eine Verstärkung der Kooperation bei Waffenlieferungen an die Ukraine und der Ausbildung ukrainischer Soldaten gehen, wie es aus Paris hieß. Zudem sollen Verteidigungsinitiativen auf den Weg gebracht werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des ersten französisch-britischen Gipfels seit fünf Jahren soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder sein. Paris und London wollen eine Energiepartnerschaft mit einem Fokus auf Atomkraft besiegeln. Gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern sollen auch wechselseitige Investitionen beredet werden. Auch eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Migration steht auf der Agenda./rbo/DP/jha