US-Präsident Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. Der US-Regierung zufolge wird es bei dem Treffen in der US-Hauptstadt Washington unter anderem um die Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine, Handelsfragen und die "Herausforderungen" durch China gehen. Zur Sprache kommen dürfte auch der Streit um ein US-Gesetz, das milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vorsieht. Unter den EU-Staaten gibt es die Sorge, dass der "Inflation Reduction Act" (IRA) den USA einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Von der Leyen war zuvor in Kanada und hat dort unter anderem Premierminister Justin Trudeau getroffen./nau/DP/jha