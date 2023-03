Pylontech erhält das weltweit erste Zertifikat für Natrium-Ionen-Batterien vom TÜV Rheinland

Shanghai, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Am 3. März 2023 erhielt Pylontech

(Stock No. 688063) das weltweit erste Natrium-Ionen-Batterie-Zertifikat vom TÜV

Rheinland, das auf UL1973:2022, IEC62619:2022, IEC62660-2:2018 und

IEC62660-3:2022 basiert. Dieses Zertifikat kennzeichnet Pylontechs Fortschritt

und Reife in der Natriumionenbatterie-Technologie, die den Weg für ihre

Anwendung in der Energiespeicherung ebnet.



Laut BNEF wird die weltweit installierte Kapazität der Energiespeicherung bis

Ende 2030 voraussichtlich 233GWh betragen, mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate von 21%. Der technologische Durchbruch der

Natrium-Ionen-Batterien stellt daher eine Ergänzung zu den

Lithium-Ionen-Batterien dar und sorgt für eine wirksame Entlastung bei der

Energiespeicherung.