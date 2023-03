FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach deutlichen Verlusten an der Wall Street droht auch dem Dax am Freitag ein sehr schwacher Start. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 1,2 Prozent tiefer auf 15 444 Zähler. Damit droht auch auf Wochensicht der Dreh ins Minus nach zwischenzeitlichem Jahreshoch bei 15 706 Punkten.

Die Inflations- und Zinssorgen kamen mit voller Wucht zurück, die der US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag mit seinen Aussagen vor dem Bankenausschuss des US-Senats geschürt hatte. Zudem steht am Nachmittag noch der US-Arbeitsmarktbericht für Februar an. Es wird mit einem weiteren deutlichen Stellenaufbau gerechnet und mit einer Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren. Nichts also, was den strafferen geldpolitischen Kurs der Fed bremsen könnte.