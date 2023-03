Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schossen die Notierungen für Weizen massiv hoch, dabei wurden Notierungen um 1.363 US-Cents und somit an den Hochs aus 2008 verzeichnet. Anschließend hat sich die Lage wieder sukzessive beruhigt, im August letzten Jahres notierte der Preis wieder in der mittleren Spanne vor Ausbruch des Krieges. Allerdings kam es zu keinen nennenswerten Kursgewinnen im Anschluss, bei 949 US-Cents war Schluss. Ende November letzten Jahres wurde schließlich ein mehrjähriger Aufwärtstrend gebrochen und hat damit ein Verkaufssignal ausgelöst, das nun in voller Härte umgesetzt wird.

Trendbruch wirkt nach

Das Verlassen der jüngsten Unterstützungszone um 712 US-Cents hat zu einem Folgeverkaufssignal geführt, die aktuellen Abschläge belaufen sich auf 665 US-Cents. Damit aber nicht genug, aus technischer Sicht sind weitere Verluste sogar auf 595 US-Cents denkbar und könnten über entsprechende Scheine abgedeckt werden. Für eine deutliche Aufhellung des Chartbildes müsste dagegen ein Kurssprung mindestens über 730 US-Cents einsetzen, aber selbst dann bleibt das Abwärtspotenzial auf rund 800 US-Cents beschränkt.