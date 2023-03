YuanTech Solar erreicht Meilenstein mit der ersten Lieferung seiner N-Typ-TOPCon-Module nach Europa

Shanghai, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - YuanTech Solar, ein neuer

PV-Hersteller in China, gab vor Kurzem bekannt, dass seine N-Typ-TOPCon-Module

für ein lokales gewerbliches und industrielles Dachprojekt nach Hamburg,

Deutschland, geliefert werden, was als erster Auftrag in Europa einen

Meilenstein darstellt.



Bei den für das Projekt zu liefernden Modulen handelt es sich um schwarze

N-Typ-TOPCon-54-Zellen-Module. Die waferbasierten TOPCon-Module der M10-Serie,

die modernste Modultechnologien wie Multi-Busbar, Halbzellen, zerstörungsfreies

Schneiden und intelligentes Schweißen nutzen, bieten herausragende Vorteile in

Bezug auf Wirkungsgrad, Degradierung, Temperaturkoeffizient und LCOE. Mit einem

komplett schwarzen Erscheinungsbild, das sich perfekt in die Dächer von Gebäuden

einfügt, erfüllen die Systeme die Erwartungen der Investoren an hohe Effizienz

und Ästhetik und eignen sich zudem für Mainstream-Systeme und kostengünstige

Logistiklösungen.