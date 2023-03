JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit "Overweight" und einem Kursziel von 185 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Elektronikkonzern biete die einfachste Aktienstory, um auf die wichtigen Trends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung zu setzen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten das ideale Portfolio, um von strukturell attraktiven Märkten zu profitieren. Der Experte sieht Schneider neben Siemens als seinen Top-Wert unter den großen Elektronititeln./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 20:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 154,9EUR gehandelt.



