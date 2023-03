Sonata Software kündigt globale Partnerschaft mit Sinequa an, um Suchlösungen für Unternehmen zu skalieren

Bangalore, Indien, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Sonata Software ist der

neueste Sinequa Global Gold Services Partner, der datengetriebenen Unternehmen

hilft, Innovationen zu beschleunigen



Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierung und digitales

Engineering, hat bekannt gegeben, dass es einen Global Gold

Services-Partnerschaftsvertrag mit Sinequa, dem führenden Unternehmen für die

Cloud-Suche, unterzeichnet hat. Diese Partnerschaft ermöglicht es Sonata, seinen

Kunden eine leistungsstarke intelligente Suchlösung anzubieten, mit der

informationsorientierte Unternehmen die unternehmensweite Suche unterstützen und

maßgeschneiderte bereichs- und situationsbezogene Anwendungen entwickeln können.





Im Januar 2020 schloss Encore Software Services, ein Unternehmen von Sonata, mitSinequa einen Vertrag über eine Gold-Services-Partnerschaft für die VereinigtenStaaten ab. Seitdem hat Encore die Search Cloud Platform von Sinequa erfolgreichfür Kunden aus der Pharma-, Fertigungs-, Banken- und Versicherungsbrancheimplementiert und ein Sinequa Center of Excellence in Chennai, Indien, mitzertifizierten Beratern eingerichtet, um seinen Kunden weltweit qualitativhochwertige Implementierungsdienstleistungen zu bieten."Wir sind stolz darauf, dass unsere Partnerschaft mit Sinequa überdieVereinigten Staaten hinausgeht. Es ist ein Beweis für unsere starkeZusammenarbeit bei der Bereitstellung einer Reihe von innovativen Suchlösungenfür unsere Kunden und ermöglicht ihnen einen hervorragenden Kundenservice,zusammen mit einer verbesserten digitalen Erfahrung und optimierten operativenFähigkeiten", sagte Samir Dhir, MD und CEO, Sonata Software.Sinequa unterstützt die weltweit größten und komplexesten Unternehmen bei derVerbesserung der Informationsfindung und des Wissensmanagements mitintelligenten Suchlösungen. Die KI-gestützte Suchplattform von Sinequa, die für Microsoft Azure optimiert ist, verbindet unstrukturierte und strukturierte Datenmit einer einheitlichen Suchoberfläche, um mithilfe von Deep Learning,modernster natürlicher Sprachverarbeitung, Knowledge Mining und neuronaler SucheErkenntnisse zu gewinnen. Sinequa bietet ein optimales Zusammenspiel anFunktionen und Möglichkeiten, um den Aufbau und die Skalierung jederInsight-Anwendung für die komplexesten und anspruchsvollsten Anwendungsfälle zubeschleunigen. Die Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass alleSicherheitsprotokolle und Zugriffsrechte auf Inhalte kompromisslos eingehaltenwerden."Sinequa ist stolz darauf, Sonata und das Team von Encore Software Services alsunseren Global Gold Services Partner zu begrüßen. Sonata bringt erfahreneExperten mit, um unsere Search Cloud Plattform zu implementieren und schnellanzupassen, so dass unsere Kunden neue und nützliche Geschäftseinblicke aus denriesigen Mengen an verfügbaren Daten gewinnen können" sagt Alexandre Bilger, CEOvon Sinequa.Die mehr als 200 Schnittstellen von Sinequa, das SBA-Framework und dieStarter-Apps ermöglichen es uns, innerhalb weniger Wochen eine EnterpriseSearch-Lösung für unsere Kunden bereitzustellen, für die wir ohne Sinequa vieleMonate gebraucht hätten", sagt Prasanth Kedarisetty , Senior Vice President beiSonata Software.