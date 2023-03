UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 66 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Preisentwicklung bei den Baustoffkonzernen sei stärker als zuvor angenommen, was die Ergebnisse insbesondere bei den zementlastigen Herstellern antreibe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er revidierte deshalb seine Gewinnschätzungen und großteils auch die Kursziele deutlich nach oben./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 01:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 01:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HeidelbergCement Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 63,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m