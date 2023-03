Wirtschaft Deutlich weniger Baugenehmigungen für Wohnungen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2022 ist in Deutschland der Bau von 354.400 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 6,9 Prozent oder 26.300 Wohnungen weniger als im Jahr 2021, als mit 380.700 Baugenehmigungen der höchste Wert seit dem Jahr 1999 erreicht worden war, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.



Niedriger als im Jahr 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 (346.800 Wohnungen). In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mittelfristig 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in Deutschland zu schaffen.