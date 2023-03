Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Die Worte von Jerome Powell wirkten noch etwas nach. Er hatte am Dienstag den harten Zinskurs der FED bestätigt aber weichte dies am Mittwoch in seiner Rede etwas auf. Daraus machte die Wall Street am Ende doch ein Minus. Dies wird im darauffolgenden Abschnitt das Thema sein.

Blick auf die DAX-Entwicklung

Ähnlich wie am Mittwochabend startete der Handel am Donnerstag und ließ damit kein GAP zurück. Wir sprachen darüber zum Handelsstart am Donnerstag den 09.03.2023 ausführlich (Rückblick);

20230309 DAX Vorboerse

Erste Abgaben zielten auf einen Test der Vortagestiefs ab. In dessen Region stabilisierte sich der DAX und ich favorisierte am Morgen im Livetrading DAX auch die Long-Seite, beispielsweise so:

2023-03-09 DAX Trade

Nachdem wir an den Tiefs vom Mittwoch Halt fanden, kamen im Handelsverlauf auch die Hochs vom Mittwoch auf die Agenda der Marktteilnehmer. Interessanterweise schlossen wir sogar am gleichen Level wie Mittwoch, sodass sich die Tagesspannen sehr ähnelten:

20230310 DAX Xetra Wochenverlauf

Der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt erübrigt sich fast, ist aber noch einmal mit der Handelsspanne von rund 130 Punkten eine interessante Notiz zur Tradingvorbereitung:

2023-03-08 DAX Boerse Frankfurt

Wie gestaltete sich das Bild an der Wall Street?

Späte Abgaben an der Wall Street

Zunächst waren die US-Märkte sehr fest. Ich hatte dennoch im Livetrading der Wall Street die Short-Seite favorisiert. Im regulären Stream kam es nicht zu einem Rutsch, wohl aber am späteren Abend. Damit steht der Nasdaq erneut an der Schwelle und der Zone der Tiefs von vor einer Woche, die zusammen mit den Tiefs aus Ende Januar einen Support bilden:

20230310 Nasdaq-100

Die Schlusskurse notierten nahe der Tagestiefs und hinterliessen damit ein sehr rot eingefärbtes Bild und neue Verlaufstiefs bei S&P500 sowie dem Dow Jones:

2023-03-09 Wall Street closing

Was lässt sich daraus für den heutigen Handel ableiten?

DAX-Tradingideen am 10.03.2023

Das große Bild aus den XETRA-Daten heraus könnte einen Support innerhalb der Range nun ableiten lassen:

20230310 DAX Xetra mittelfrist

Doch die negativen Tendenzen in den USA kamen erst am Abend durch, sodass wir in der Nachbörse und damit auch heute die "Nachwehen" sehen. Diese sind mit Notierungen unter den Mehrtagestiefs dieser Woche einhergehend:

20230310 DAX Vorboerse

Damit touchieren wir eine alte Abwärtstrendlinie von oben und haben das GAP aus der Vorwoche, ebenfalls am Freitag generiert, als weiteren Punkt für einen ersten Trade am Morgen:

20230310 DAX Endloskontrakt

In der Vorbörse ist daher schon hohes Momentum zu sehen. Dies wird 14.30 Uhr noch einmal deutlich anziehen, wenn wir die US-Arbeitsmarktdaten erhalten.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Termine am 10.03.2023

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt:

20230304 Earnings Woche

Terminlich stehen erst einmal die Verbraucherpreise aus Deutschland auf der Agenda.

Wichtigster Punkt ist jedoch 14.30 Uhr der US-Arbeitsmarkt mit weitreichenden Implikationen für die US-Notenbank FED.

Alle Prognosen dazu siehst Du hier:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

