Cruz Battery Metals Corp. - Nach Durchschneidung der potenziellen Zielzone aus lithiumführendem Tonstein in jedem Bohrloch des Phase-3-Bohrprogramms im Lithiumprojekt Solar in Nevada, unmittelbar neben American Lithium Corp., findet nun die Probenanalyse

10. März 2023 / IRW-Press / – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass 198 Proben aus dem Phase-3-Bohrprogramm im Labor von ALS in Reno (Nevada) zur Analyse eingetroffen sind. Die Bohrergebnisse werden schätzungsweise in vier bis sechs Wochen vorliegen. Das Phase-3-Bohrprogramm umfasste vier Kernbohrungen im Lithiumprojekt Solar in Nevada, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt. Das Projektgelände grenzt direkt an das von der Firma American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) bearbeitete Projekt TLC (siehe Karte unten).

Frank Bain, der PGeo vor Ort und ein Direktor von Cruz Battery Metals, erklärte: „Alle vier abgeschlossenen Kernbohrungen durchteuften potenziell lithiumhaltige Tone, wobei eine Bohrung mehr als 500 Fuß grüne und schwarze Tone, Schiefer und Schluffstein der Siebert-Formation durchteufte. Die Siebert-Formation ist dasselbe Wirtsgestein wie für die Lithiummineralisierung, die auf dem Lithiumprojekt Solar und auf der TLC-Entdeckung von American Lithium Corp. angetroffen wurde, die an Cruz Battery Metals angrenzt.“

Das Lithiumprojekt Solar befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenze zum TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 1. Dezember 2022 hatte American Lithium Corp. eine aktualisierte, von Stantec Consulting Ltd. erstellte Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet TLC veröffentlicht, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Am 28. Februar 2023 veröffentlichte die Firma American Battery Technology Co. (ABML - OTCQX) eine Mitteilung über die „Entdeckung einer der größten bekannten Lithiumlagerstätten in den Vereinigten Staaten im Konzessionsgebiet Tonopah Flats der American Battery Technology Company“. Eine von einem Drittunternehmen testierte Analyse ergab eine geschätzte vermutete Ressource von 15,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent. Das von der American Battery Technology Company explorierte Konzessionsgebiet Tonopah Flats grenzt direkt an den südwestlichen Teil des von Cruz bearbeiteten Lithiumprojekt Solar im Big Smoky Valley in Nevada (siehe Karte). Die Unternehmensführung von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.