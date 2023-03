„Im Bereich nachhaltige Heizung stellen alle Hersteller ihre neuesten Technologien und Produkte vor, die auf das aktuelle Ziel der Kohlendioxidreduzierung zugeschnitten sind. Das Gleiche tun wir auch. Wir bemühen uns, mit unserer fortschrittlichen Entwicklung und Innovation in dieser Branche führend zu sein. Die Teilnahme an der ISH Expo ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, unsere nachhaltigen Lösungen weltweit vorzustellen." fügt Peter Wang, Director von Overseas Sales Center hinzu.

GUANGZHOU, China, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- PHNIX wird in diesem spannenden März an der ISH 2023 in Deutschland, der zweiten Station seiner internationalen Ausstellungstour in diesem Jahr, teilnehmen. Als wichtigster Impulsgeber der Branche präsentiert die ISH die zukünftigen Entwicklungen im Wärmemarkt. Auf der Messe wird PHNIX zum ersten Mal seine umfassende grüne Energielösung für das Eigenheim vorstellen, die eine Kombination aus hochmoderner PHNIX-Wärmepumpentechnologie und PV-Anlage ist, die darauf abzielt, die Effizienz des Energiemanagements für jedes Heim zu maximieren. Darüber hinaus wird PHNIX die Everest-Reihe von Luft-Wasser-Wärmepumpen der nächsten Generation auf der Messe vorstellen, die den höchsten Standard der R290-Wärmepumpenlösung der Branche darstellt.

