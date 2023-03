Auch der USD/JPY hält sich exakt an den skizzierten Verlauf

Nicht nur die Aktienindizes in den USA halten sich derzeit an den von mir skizzierten Kursverlauf (siehe vorgestrige Börse-Intern ). Auch der USD/JPY hätte kaum präziser den Linien folgen können, die ich am 18. Januar in den folgenden Chart eingezeichnet habe (siehe „ USD/JPY: Was wurde aus einem möglichen Long-Trade? “).

Ein Grund für das Erstarken des US-Dollar ist die Erwartung steigender (Leit-)Zinsen in den USA. Und da die japanische Zentralbank derweil an ihrer ultra-laxen Geldpolitik festhält, neigte der Yen zugleich zur Schwäche.

Japan entgeht nur knapp einer Rezession

Die japanische Währung leidet zudem unter einer schwachen Entwicklung der heimischen Konjunktur. Denn Japan ist nur knapp einer Rezession entgangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte laut heute veröffentlichten Daten im Schlussquartal 2022 nur um magere 0,1 % zum Vorquartal zu, in dem die Wirtschaft um 1,1 % geschrumpft war.

Damit konnten zwei aufeinanderfolgende negative Quartale haarscharf verhindert werden, die als Rezession gegolten hätten.

Inflation belastet den Konsum

Scheinbar leiden inzwischen auch die Japaner unter einer höheren Inflation, weshalb sie ihren Konsum einschränken. Denn wie die BIP-Daten zeigen, legte der private Konsum am Jahresende nur noch um 0,3 % zu. Die Kerninflation übersteigt in Japan schon seit 8 Monaten in Folge das von der Bank of Japan (BoJ) gesetzte Ziel von 2 %. Denn auch in Japan haben die Unternehmen ihre Preise erhöht, um die höheren Rohstoffkosten an die Haushalte weiterzugeben (siehe dazu auch „Unternehmen lösen Energie als Haupttreiber der Inflation ab“).

Wann leitet die BoJ die geldpolitische Wende ein?

Daher verwundert es, dass die BoJ immer noch keine Trendwende bei der Geldpolitik einleitet. Und diese ist auch nicht in Aussicht. Heute wird der aktuelle Chef Haruhiko Kuroda nach zehn Jahren an der Spitze der Notenbank seine letzte Zinssitzung leiten, bevor er Anfang April das Amt seinem Nachfolger Kazuo Ueda übergibt. Es wird erwartet, dass die Übergabe relativ geräuschlos erfolgt, also keine Veränderungen an der Geldpolitik vorgenommen werden.