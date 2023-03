Erleben Sie in diesem Video eine Live-Kommentierung der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Diese Daten sind deswegen wichtig, weil sie die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am 22. März beeinflussen können. Sehen Sie sich unseren Livestream an, um die letzten Entwicklungen zu verfolgen, darunter die Zahl der Jobs, Löhne, Arbeitslosenquote, Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Stellenangebote. Wie wird sich das auf Aktien und die Börse auswirken? Wir analysieren live die Reaktion der Zinsen, des Euro und Dollar, sowie der Kurse der großen Aktie-Indizes. Sehen Sie sich an, wie sich der US-Arbeitsmarkt im Februar entwickelt hat und wie der starke Januar-Jobboom die Wahrnehmung über die Gesundheit der US-Wirtschaft verändern könnte. Jochen Stanzl von CMC Markets analysiert in diesem Livestream die Reaktion der Börse. Los gehts ab 14:15 Uhr am Freitag.