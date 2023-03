Die Aktien von Banken in den USA crashen - und das hat vor allem mit dem schnellen Anstieg der Zinsen zu tun! Betroffen vor allem die Silicon Valley Bank, die an Startups Kredite vergeben hatte im Gegenzug dafür, dass die Bank dann Aktien von den Startups bekommen sollte, wenn diese mit einem IPO an die Börse gehen. Der schnelle Anstieg der Zinsen aber ließ diese Börsengänge platzen, die Silicon Valley Bank bleibt auf ihren Krediten sitzen, und Investoren zu nun ihr Geld von der Bank ab - der klassische bank run! Das zieht auch die großen US-Banken nach unten und zeigt, dass die gestiegenen Zinsen nun heftigen Streß im Finanzsystem auslösen. Was wir jetzt erleben ist die Quittung für die jahrelange Nullzinspolitik: die Abschaffung der Zinsen schafft den Maßstab schlechthin für die Bewertung von Risiken ab, dadurch kommt es zu massiven Fehlinvestionen von Kapital ("alles steigt doch"). Dadurch entstehen Blasen, die dann platzen, wenn die Notenbanken die von ihnen durch Nullzinsen geschaffene Inflation durch schnelle Anstiege der Zinsen bekämpfen müssen..

Das Video "Banken crashen - Anstieg der Zinsen fordert erste Opfer!" sehen Sie hier..