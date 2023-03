6,9 % weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- Mit 354 400 genehmigten Wohnungen wurden 26 300 Wohnungen weniger genehmigt

als im Vorjahr - niedrigster Stand seit 2018

- Die negative Entwicklung hat sich im Jahresverlauf 2022 verstärkt

- Besonders stark war der Rückgang bei Ein- und Zweifamilienhäusern



Im Jahr 2022 wurde in Deutschland der Bau von 354 400 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,

waren das 6,9 % oder 26 300 Wohnungen weniger als im Jahr 2021, als mit 380 700

Baugenehmigungen der höchste Wert seit dem Jahr 1999 erreicht worden war.

Niedriger als im Jahr 2022 war die Zahl der Baugenehmigungen zuletzt 2018 (346

800 Wohnungen). In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in

neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger Frühindikator für die zukünftige

Bauaktivität, da Baugenehmigungen geplante Bauvorhaben darstellen. Die

Bundesregierung verfolgt das Ziel, mittelfristig 400 000 neue Wohnungen pro Jahr

in Deutschland zu schaffen. Zum Rückgang der Bauvorhaben im Jahr 2022

beigetragen haben dürften vor allem Materialmangel und hohe Kosten für

Baumaterialien, Fachkräftemangel am Bau und zunehmend schlechtere

Finanzierungsbedingungen.