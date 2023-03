WIESBADEN (ots) - Im Studienjahr 2022 (Sommersemester 2022 und Wintersemester

2022/2023) haben sich 474 900 Studienanfängerinnen und Studienanfänger erstmals

für ein Studium an einer deutschen Hochschule eingeschrieben. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt,

waren das 2 500 beziehungsweise 0,5 % mehr als im Studienjahr 2021, aber rund 7

% weniger als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie (508 700). Der leichte

Anstieg bei den Studienanfängerinnen und Studienanfänger wurde alleine von den

ausländischen Erstimmatrikulierten getragen. Deren Zahl stieg gegenüber dem

Vorjahr um 10 % auf 128 500 und liegt damit noch über dem Vor-Corona-Niveau von

2019 (125 400).



Im Studienjahr 2020 hatten - vor allem bedingt durch pandemiebedingte

Beschränkungen - nur 100 400 ausländische Studierende erstmals ein Studium in

Deutschland aufgenommen.





Die Zahl der deutschen Studienanfängerinnen und -anfänger hingegen stieg von 383300 im Studienjahr 2019 zunächst auf 389 900 im ersten Coronajahr 2020 an -zulasten der beruflichen Ausbildung. Seitdem geht die Zahl der deutschenStudienanfängerinnen und -anfänger aber zurück. Im Studienjahr 2022 lag sie mit346 400 um 3 % unter dem Vorjahreswert (355 700) und um 11 % unter dem Wert aus2020. Zu beachten ist, dass zwischen 2019 und 2022 auch die Altersgruppe der 17-bis 22-Jährigen, aus der derzeit rund drei Viertel der Studienanfängerinnen und-anfänger kommen, um 5 % geschrumpft ist.Die demografische Entwicklung in Deutschland wirkt sich auch auf dieStudierendenzahl insgesamt aus. Diese hat sich im Wintersemester 2022/2023 nacheinem jahrelangen Anstieg erstmals wieder leicht rückläufig entwickelt und lagmit 2 924 200 um 0,7 % niedriger als ein Jahr zuvor (2 946 100).Dabei verlief die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in den einzelnenHochschularten unterschiedlich. Während im Wintersemester 2022/2023 anUniversitäten 1,4 % weniger Studierende eingeschrieben waren als ein Jahr zuvor,stieg die Zahl der Studierenden an Fachhochschulen im selben Zeitraum leicht um0,3 % an.Umkehrung der Vorjahrestrends bei einzelnen FächergruppenDie jüngsten Entwicklungen bei den Studienanfängerzahlen verliefen in deneinzelnen Fächergruppen uneinheitlich. Während die FächergruppenGeisteswissenschaften (+5 % auf 48 300), Mathematik, Naturwissenschaften (+3 %auf 50 700) und Ingenieurwissenschaften (+2,3 % auf 125 600) jeweils einenAnstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichneten, gingen gleichzeitig dieStudienanfängerzahlen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften(-5 % auf 27 500) zurück. Damit kehrte sich jeweils der Vorjahrestrend beidiesen Fächergruppen ins Gegenteil um. Dagegen hat sich der Rückgang derStudienanfängerzahlen in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften weiter fortgesetzt. Dort hatten sich im Studienjahr 2022mit 189 900 rund 2,1 % weniger Personen als im Studienjahr 2021 und 6 % wenigerals im Studienjahr 2020 erstmalig eingeschrieben.