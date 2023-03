Inflationsrate im Februar 2023 bei +8,7 % / Inflationsrate verharrt vor allem infolge gestiegener Nahrungsmittelpreise auf hohem Stand

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Februar 2023



+8,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,8 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Februar 2023





+9,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+1,0 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Februar 2023 bei +8,7 %.Im Januar 2023 hatte die Inflationsrate ebenfalls bei +8,7 % gelegen. "DieInflationsrate verharrt auf einem hohen Stand", sagt Ruth Brand, Präsidentin desStatistischen Bundesamtes, und ergänzt: "Besonders spürbar für die privatenHaushalte waren auch im Februar die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel, diesich noch stärker erhöhten als die Energiepreise." Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im Februar2023 gegenüber Januar 2023 um 0,8 %.Sondereffekte infolge der Kriegs- und Krisensituation halten weiterhin denPreisauftrieb hochSeit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energieund Nahrungsmittel merklich angestiegen und beeinflussen die Inflationsrateweiterhin erheblich. Infolge der Kriegs- und Krisensituation beeinflussen auchLieferengpässe und Preissteigerungen auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen dieInflationsrate, dadurch verteuern sich auch andere Waren und Dienstleistungen.Energieprodukte binnen Jahresfrist um 19,1 % teurerDie Preise für Energieprodukte lagen im Februar 2023 trotz derEntlastungsmaßnahmen der Bundesregierung um 19,1 % über dem Niveau desVorjahresmonats. Im Januar 2023 hatte die Teuerung der Energieprodukte bei +23,1% gelegen, sie hat sich also etwas abgeschwächt. Seit Januar 2023 wird derAnstieg bei Energie teilweise durch die Preisbremsen für Strom, Erdgas undFernwärme begrenzt, da diese auch rückwirkend seit Januar 2023 wirksam sind.Beeinflusst wird die Preisentwicklung bei Energie jedoch durch viele Faktoren,insbesondere durch die internationalen Einkaufspreise. Im Einzelnen verteuertesich von Februar 2022 bis Februar 2023 die Haushaltsenergie mit +32,2 % nach wievor besonders stark: So erhöhten sich die Preise für Erdgas um 46,6 %, für Stromum 23,1 % und für Fernwärme um 16,1 %. Auch andere Haushaltsenergieprodukteverteuerten sich weiterhin überdurchschnittlich, zum Beispiel Brennholz,Holzpellets oder andere feste Brennstoffe um 41,7 % und leichtes Heizöl um 11,8%. Die Preissteigerung bei Kraftstoffen lag mit +3,2 % allerdings unter derallgemeinen Teuerung.