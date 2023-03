KfW IPEX-Bank finanziert Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa

Frankfurt am Main (ots) -



- 40 Mio. EUR Beitrag der KfW IPEX-Bank

- Erste Finanzierung der KfW IPEX-Bank für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge



Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 40 Mio. EUR an den von Allego unter Einhaltung der Green Loan Principles aufgenommenen Kreditfazilitäten in Höhe von 400 Mio. EUR. Allego ist ein führender Betreiber von Ladestationen in ganz Europa. Mit der Finanzierung wird Allego eine umfangreiche Vertragspipeline erfüllen und sein Netz von Ultra-Schnellladesäulen an wichtigen Standorten vor allem in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern ausbauen.