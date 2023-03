Viromed Medical GmbH erwirbt Mehrheit an Kalt-Plasma Unternehmen

Hamburg (ots) - Das norddeutsche Unternehmen Viromed Medical GmbH übernimmt die

Viromed Plasma GmbH zu 100 Prozent und deren Beteiligung an der Münchner

Terraplasma Medical GmbH.



Mit Beschluss des Aufsichtsrates der Viromed Medical AG vom 08.03.2023 wurde die

Geschäftsführung der Viromed Medical GmbH beauftragt die Übernahme der Viromed

Plasma GmbH von der Perbamed Invest GmbH durch die Viromed Medical GmbH

durchzuführen. Die Perbamed Invest GmbH hat den Verkauf ebenfalls bereits

genehmigt. Die Übernahme wird aus Mitteln der Viromed Medical GmbH erfolgen.

Hierdurch wird die terraplasma medical GmbH Teil der Viromed Medical GmbH, die

dadurch ihre Marktposition im Bereich der Kaltplasma-Technologie stärken kann

und neben den bisherigen Vertriebsrechten für die Wundbehandlung in der DACH

Region nun auch direkten Zugriff auf die zugrundeliegende IP, Patente und

Technologien sowie die weltweite Vermarktung in allen Indikationsbereichen der

terraplasma medical GmbH hat.