woom feiert 10 Jahre voller Magischer Momente

Düsseldorf/Klosterneuburg (ots) - Vom Start-up zum Scale-up in nur einer Dekade:woom feiert 10-jähriges FirmenbestehenAus Anlass seines 10-jährigen Firmenjubiläums launcht woom eine Special Editionder woom ORIGINAL-Serie und präsentiert das Geburtstagsbike in der schickenSonderlackierung erstmals auf der internationalen Fahrradmesse Cycling World inDüsseldorf. Weitere Highlights des Kinder- und Jugendfahrradherstellers für2023: Eine Neuauflage der Mountainbikes woom OFF und woom OFF AIR und eineSonderschau im renommierten Museum für Angewandte Kunst in Wien samtGeburtstagsparty. Das Motto aller Aktivitäten: "10 Years of Magic Moments" -unvergessliche Familien-Momente ganz nach dem Leitmotiv von woom.Vor mittlerweile zehn Jahren beginnt die Erfolgsgeschichte von woom: Zweifahrradbegeisterte Väter - Industriedesigner Christian Bezdeka undMarketingprofi Marcus Ihlenfeld - waren auf der Suche nach dem perfekten Fahrradfür ihre Kinder. Da sie es auf dem Markt nicht finden können, beschließen siekurzerhand, es selbst zu bauen. In einer Garage in Wien-Währing gründen sie ihrStart-up und erfinden das Kinderrad neu. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosemDesign, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindernangepasster Geometrie setzen woom bikes neue Maßstäbe beiPremium-Kinderfahrrädern. Innerhalb von wenigen Jahren entwickelt sich woom vomGeheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen von Österreichbekannt. In mittlerweile über 30 Ländern - bis in die USA - radeln die Kids undTeens bereits auf woom bikes. 2022 durchbricht woom die100-Millionen-Euro-Umsatzmarke.Special Edition in anniversary redAuftakt des Geburtstagsjahres bildet der Messeauftritt von woom auf der CyclingWorld in Düsseldorf von 10. bis 12. März 2023 - wo sich auch dieses Jahr dieFahrradbranche zum Saisonstart trifft. Im Zuge des Firmenjubiläums bringt woomeine Special Edition der woom ORIGINAL-Serie - das meistverkaufte Produkt vonwoom und längst zum Signature-Produkt avanciert - heraus und präsentiert diewoom ORIGINAL bikes in schimmernden anniversary red erstmals auf der Messe.Weiteres Produkt-Highlight, das erstmals in Düsseldorf zu sehen ist: das woomOFF und woom OFF AIR in einer Neuauflage. Die woom Mountainbikes kommen mitneuen, smarten Features und, neben black, in einer zweiten frischen Farbe -terra coppa - daher.10 Jahre woom - 10 Jahre Magic Moments