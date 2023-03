Banken-Ausverkauf zieht DAX nach unten

Am Tag der Veröffentlichung der monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA und einen Tag nach dem Absturz eines Startup-Finanzierers aus dem Silicon Valley an der Börse ist es mit der Gelassenheit des Deutschen Aktienindex vorbei. Zu groß ist die Sogwirkung aus New York in den vergangenen Tagen geworden, als dass sie die Anleger in Frankfurt ignorieren können. Und wenn die Aktienkurse selbst dann fallen, wenn die Renditen am Anleihemarkt wieder zurückkommen, ist äußerste Vorsicht geboten. Es könnte sein, dass viele Investoren jetzt den Stecker aus dem Aktienmarkt ziehen und die attraktiven Zinsen am Rentenmarkt als Alternative vorziehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.