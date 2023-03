FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein laut Händlern "desaströser Ausblick" hat den Aktien von Hypoport am Freitag einen Kurssturz eingebrockt. Um bis zu zehn Prozent ging es im frühen Handel für die Aktien des Finanzdienstleisters bergab auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar. Am Mittag notierten die Papiere noch 8,7 Prozent im Minus bei 124 Euro. Das Jahresplus 2023 schrumpft damit deutlich auf rund 28 Prozent. Das Plus kann zudem nicht über den Kurseinbruch des vergangenen Jahres hinwegtäuschen.

Die Hypoport-Gruppe ist ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft - und bekommt so die derzeitige Flaute vor allem in der Immobilienbranche stark zu spüren. Nachdem Privatkunden schon seit vergangenem Sommer immer weniger Darlehen abschließen, rechnet Vorstandschef Ronald Slabke auch 2023 mit schwierigen Zeiten. Der Umsatz dürfte um bis zu zehn Prozent zurückgehen, beim operativen Gewinn (Ebit) hält das Management sogar einen Einbruch um bis zu 30 Prozent für möglich. Und: selbst dafür müsse sich der Markt allerdings ein Stück weit normalisieren.