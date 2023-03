DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 42 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung habe der Baudienstleister eine überzeugende Botschaft vermittelt, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) 2023 um drei Prozent und 2024 um vier Prozent. Die Konsensschätzungen könnten sich nun peu à peu den Zielen des Managements annähern./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 06:37 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 38,14EUR gehandelt.