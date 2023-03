UBS stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu schraubte in Reaktion darauf seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2023 und 2024 moderat nach unten. Die Bewertung des Logistikkonzerns bleibe aber attraktiv, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bonner könnten zudem eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent vorweisen und wollten bis Ende 2024 3,4 Prozent der Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 00:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 00:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 41,03EUR gehandelt.



