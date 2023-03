BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 194 auf 190 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aufbau von Kapitalreserven durch den Rückversicherer dürfte die Ergebnisse im laufenden Jahr belasten, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Vorhaben werde voraussichtlich einen Großteil der zu erwartenden Margenerhöhung im Laufe des Jahres aufzehren./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 173,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tryfonas Spyrou

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 194

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m