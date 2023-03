Führender Cannabis-Einzelhändler kündigt Teilnahme an bevorstehenden Veranstaltungen mit Cannabis- und Finanzschwerpunkt an, um Networking zu betreiben, den operativen Erfolg des Unternehmens zu beleuchten und Branchenkenntnisse auszutauschen

CALGARY, AB, 10. März 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute seine bevorstehende Teilnahme an Cannabis- und Finanzfachmessen in den Monaten März bis Mai bekannt, darunter die Roth Conference vom 12. bis 14. März, die Benzinga Cannabis Capital Conference Miami vom 11. bis 12. April und die 7. jährliche Global Cannabis Conference von Canaccord Genuity am 18. Mai.

Roth Conference - 12. bis 14. März 2023

Vahan Ajamian, Capital Markets Advisor von High Tide, wird vom 12. bis 14. März an der 35. jährlichen Roth Conference in Laguna Niguel (Kalifornien, USA) teilnehmen. Er wird am Montag, den 13. März um 12:30 PM PT in einem Kamingespräch mit dem Analysten Scott Fortune sprechen. Die jährliche Roth Conference ist eine der landesweit größten Konferenzen für Small-Cap-Unternehmen und wartet mit einer Mischung aus Unternehmenspräsentationen, Frage- und Antwortrunden und 1:1-Gesprächen mit Managementmitgliedern auf. Herr Ajamian wird einen Einblick in die Märkte der Cannabisindustrie geben und über Neuigkeiten zu den jüngsten Meilensteinen von High Tide berichten.

Benzinga Capital Conference Miami - 11. bis 12. April 2023

Raj Grover, CEO von High Tide, wird auf der Cannabis Capital Conference von Benzinga am 11. und 12. April im Fontainebleau Miami Beach (Florida, USA) zugegen sein, um an Einzelgesprächen teilzunehmen und einen Vortrag zu halten. Herr Grover wird sein Branchenwissen als CEO eines globalen Akteurs im Cannabis-Einzelhandel im Rahmen einer Sitzung mit dem Titel Collision Course: Cannabis and the Future of Retail (Kollisionskurs: Cannabis und die Zukunft des Einzelhandels) am Dienstag, den 11. April um 13 Uhr ET weitergeben und über Einzelhandelstrends und Strategien für den Aufbau von Kundentreue im Einzelhandel sprechen.