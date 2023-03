Liebe Leserinnen und Leser!

Revival Gold gab Neuigkeiten zur laufenden Vormachbarkeitsstudie (VMS) für die erste Phase eines wiederaufzunehmenden Haufenlaugungsbetriebs im Goldprojekt Beartrack-Arnett. Das Projekt befindet sich im Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho.

Die Durchführung der VMS erfolgt unter der Leitung der Firmen Kappes Cassiday & Associates und Independent Mining Consultants Inc., die Marktführer in ihrer Branche sind. Mit der Fertigstellung der VMS ist planmäßig Mitte des Jahres 2023 zu rechnen.

IMC hat Entwürfe für neue Mineralressourcenmodelle für die Haufenlaugung sowie Bergbaupläne für die Hauptlagerstätte (Beartrack) und auch für die Satellitenlagerstätte (Haidee) bei Beartrack-Arnett ausgearbeitet, in denen die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2022 Berücksichtigung finden. Die Entwürfe der Ressourcenmodelle für die Haufenlaugung und die Bergbaupläne werden derzeit geprüft, gehen aber jedenfalls mit der Zielsetzung von Revival Gold konform, laut VMS eine durchschnittliche Produktionsmenge von 65.000 bis 70.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Minenlebensdauer von 7 bis 9 Jahren zu erreichen.

Quelle: Revival Gold

Die Ressourcenmodelle für einen Verarbeitungsbetrieb mit Berücksichtigung der hochgradig mineralisierten Zone Joss werden auf den neuesten Stand gebracht, sobald die Haufenlaugungsmodelle abgeschlossen sind. Die aktualisierten Ressourcenmodelle für die Erzaufbereitung sowohl in der Haufenlaugung als auch in der Mühle werden in eine neue Mineralressourcenschätzung für Beartrack-Arnett eingebunden, die zusammen mit der VMS veröffentlicht wird.

Die Anfertigung der technischen Zeichnungen zur VMS verläuft planmäßig und umfasst Verfahrensfließbilder (zu 100 % abgeschlossen), Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagramme (zu 100 % abgeschlossen), allgemeine Aufstellungspläne (zu 75 % abgeschlossen), Zeichnungen für das Gesamtlayout des Standorts (zu 65 % abgeschlossen), Zeichnungen der elektrischen Schaltpläne (zu 15 % abgeschlossen) sowie Details der Laugungshalde und der Stapelungspläne (zu 10 % abgeschlossen).

Die Idaho Power Company („IPCo“) hat eine Studie zur Stromversorgung abgeschlossen, in der die erforderlichen Upgrades der bestehenden 69-kV-Verbindung im Hinblick auf die VMS bewertet werden. Die Upgrades der IPCo umfassen die Aufrüstung der Umspannwerke und anderer elektrischer Systeminfrastruktureinrichtungen, um eine zuverlässige und verfügbare Stromversorgung am Projektstandort zu gewährleisten.

Quelle: Revival Gold

Die Beurteilung der bestehenden Anlagenbereiche und Infrastruktur am Standort wurde abgeschlossen und der Bedarf an zusätzlichen Anlagenteilen und mobilen Gerätschaften wurde ermittelt. KCA hat elf Ausschreibungspakete zur Unterstützung der Kostenschätzung für die VMS geschnürt. Die bereits eingehenden Angebote werden geprüft und in einen Entwurf für das VMS-Finanzmodell eingearbeitet.

Auch wurden Modelle für die Prozesswasserversorgung und den Wasserhaushalt am gesamten Standort entwickelt, die iterativ mit den allgemeinen VMS-Planungen aktualisiert werden. Die meteorologische Modellierung wurde Anfang 2023 zur Unterstützung der VMS-Wasserbilanzmodelle abgeschlossen.

Laut dem CEO Hugh Agro der über seinen Besuch auf der weltgrößten Bergbaumesse PDAC berichtete, gibt es eine zunehmende physische Verknappung bei Gold und Silber. Die Konsolidierung läuft auf Hochtouren in der Branche aber wir brauchen wie auch bei den Batteriemetallen neue Minen.

Barrick gab soeben bekannt, dass die Goldjahresproduktion auf einem 22 Jahrestief ist.

Zeit sich auf den Weg zur Party zu machen! Revival Gold macht voran und wir sehen das Beartrack-Arnett Projekt als eines der nächsten in Produktion gehenden Projekte an.

Beacon Securities sieht das Kursziel bei 1,90 CAD. Der langfristige Point and Figure Chart zeigt uns ein Kaufsignal an und ein Kursziel auf ca. 2 Jahr von bis zu 3 CAD.

Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1