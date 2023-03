Marburger Bund beschließt Warnstreik an Kliniken

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ärzteverband Marburger Bund hat für den 21. März zu einem eintägigen Warnstreik und einer Demonstration in Hamburg aufgerufen. Der Appell richtet sich an die Mediziner kommunaler Krankenhäuser, aber auch der Helios Kliniken. Zu einer Kundgebung in der Hansestadt werden Ärztinnen und Ärzte aus mehreren Landesverbänden erwartet, wie der Marburger Bund am Freitag ankündigte. Der Verband fordert eine Anpassung der Gehälter in Höhe der kumulierten monatlichen Inflationsentwicklung seit der letzten Gehaltserhöhung im Oktober 2021 und eine zusätzliche lineare Entgelterhöhung um 2,5 Prozent.

"Die Arbeitgeber müssen begreifen, dass die Inflation nicht auf dem Rücken der Ärztinnen und Ärzte ausgetragen werden kann", erklärte die Geschäftsführerin des Marburger Bundes Hamburg, Katharina von der Heyde. "Wenn wir auf dem Verhandlungsweg - nach zwei längeren Verhandlungsterminen - nicht weiterkommen, müssen wir eben mit einem Warnstreik Bewegung in die Verhandlungen bringen."/wsz/DP/ngu