Ein Sog von schlechten Nachrichten hat am Freitag auch die europäischen Börsen eingeholt. Der DAX liegt am Mittag rund 1,5 Prozent im Minus. Seit seinem Jahreshoch am Dienstag hat der deutsche Leitindex mehr als 300 Punkte abgegeben.

Besonders Bank-Aktien gaben im Zuge der Turbulenzen um eine US-Bank nach. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und Sorgen um den Startup-Finanzierer SVB Financial, hatten am Donnerstag bereits die Wall Street Sorgen in Unruhe versetzt. Nun setzte sich die Aktien-Verkaufswelle auch in Europa fort.