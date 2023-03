Bayerische Volks- und Raiffeisenbanken mit solidem Wachstum in schwierigem Umfeld / Kreditvergabe und Einlagen steigen - Aber hohe buchhalterische Abschreibungen auf Wertpapieren

München (ots) - In einem herausfordernden Umfeld haben die Volksbanken und

Raiffeisenbanken in Bayern ihr operatives Ergebnis im Jahr 2022 erneut steigern

können. "Bei ausgereichten Krediten, Kundeneinlagen und Bilanzsumme konnten die

genossenschaftlichen Institute im Freistaat erneut zulegen", fasste Gregor

Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), die Bilanzzahlen

der Bankengruppe am Freitag in München zusammen. Lediglich Abschreibungen im

Wertpapiergeschäft drücken auf das Ergebnis. "Die Banken haben in einem

anspruchsvollen Umfeld solide gewirtschaftet bei gleichzeitig nur moderaten

Kostensteigerungen. Volksbanken und Raiffeisenbanken leisten damit einen nicht

zu unterschätzenden stabilisierenden Beitrag zur Finanzierung von Mittelstand,

Handwerk und Privatpersonen", sagte Scheller.



Das operative Ergebnis kletterte auf 1,8 Milliarden Euro, dies entspricht 0,88

Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme. Zu dem Plus trugen insbesondere der

um 9,5 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gestiegene Zinsüberschuss sowie der

leicht um 2,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegene Provisionsüberschuss

bei.