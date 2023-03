"Es war ein sehr schwieriges Jahr, aber wir haben uns durchgekämpft und deshalb sind wir sehr zufrieden" - Der seit einem Jahr börsennotierte Konzern steigert Konzernumsatz, Gewinn und Umsatzrendite (AUDIO)

Stuttgart (ots) - INTERVIEW MIT DEM VORSTANDSVORSITZENDEN MARTIN DAUM



Mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus ist die Daimler Truck Holding

AG einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller und produziert leichte,

mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie

Busfahrgestelle. Heute hat das neue DAX-Mitglied Analysten und Medien die

Jahresergebnisse 2022 präsentiert. Die wichtigste Botschaft: Im Jahr 2022 hat

der Konzern Absatz, Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Kurz vor dem

Jahrespressegespräch haben wir uns mit Martin Daum unterhalten.



1. Herr Daum, die Daimler Truck AG hat ihr erstes volles Geschäftsjahr

abgeschlossen. Wie war das Jahr 2022?





Es war ein sehr schwieriges Jahr mit vielen unangenehmen Überraschungen, aberwir haben uns durchgekämpft und haben es sehr, sehr gut beendet. Wir habenweltweit 14 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt, wir haben 28 Prozent mehr Umsatzgemacht und wir haben 55 Prozent mehr Ertrag gemacht als ein durchaus gutesVorjahr und deshalb sind wir sehr zufrieden. (0:20)2. Welche Gründe hat dieser Erfolg?Der Grund für unseren Erfolg sind unsere super Mitarbeiter, die wir haben. Eswar diese kämpferische Einstellung, bis zum letzten Tag Fahrzeuge zum Kunden zubringen. Sie wissen, wir haben vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Jahresmit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen gehabt, wir haben riesige Beständein unseren Werken gehabt, ob das jetzt in den USA, in Deutschland oder in Japanwar. Und ich weiß, die Mitarbeiter haben bis zum letzten Tag gekämpft, die Autoszu unseren Kunden zu kriegen und waren sehr erfolgreich dabei. Das Zweite istnatürlich: Wir haben sehr, sehr gute Produkte, wir haben ein sehr großesAugenmerk auf Qualität gelegt, die Kunden sind sehr zufrieden mit dem, was wirhaben, und das spiegelt sich dann natürlich in den Zahlen wider. (0:37)3. Wie haben Sie sich im Markt behauptet?Wir haben weiterhin eine sehr starke Konjunktur für unsere Produkte weltweit. Obdas in den USA, in Japan oder in Europa ist und letztes Jahr auch in Brasilien.Das sind sehr, sehr starke Märkte, mit dem Phänomen, dass die Nachfrage nachunseren Produkten deutlich höher war als das, was wir liefern konnten.Hauptsächlich bedingt durch Probleme in der Lieferkette, insbesondere imChipbereich, die uns letztes Jahr doch sehr limitiert haben. (0:24)4. Wird die Daimler Truck AG - sie ist ja seit letztem Jahr ein unabhängigesUnternehmen - erstmals eine Dividende auszahlen?Es wird eine Dividende geben von 1 Euro 30 pro Aktie. Und es wir eine Renditevon vier Prozent für die Aktie geben, also unsere Aktionäre können sehrzufrieden sein. (0:09)5. Was erwarten Sie vom Jahr 2023?Wir erwarten mehrere Dinge: zunächst mal eine starke Nachfrage zu unserenProdukten. Zweitens: weiterhin Schwierigkeiten in der Lieferkette, die auch 2023zu einem schwierigen Jahr machen werden. Drittens einen Anstieg des Umsatzes undviertens einen deutlichen Anstieg des Ertrags. Umsatz zwischen 55 und 57Milliarden Euro und eine Rendite zwischen 7,5 und 9 Prozent - dieses Jahr habenwir 7,7 Prozent gemacht. Damit wollen wir klar signalisieren: Wir gehen davonaus, dass wir 2023 noch profitabler werden als in 2022. (0:31)Abmoderation:Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck Holding AG imExklusivinterview. Das Unternehmen hat heute die Zahlen des vergangenen Jahresvorgestellt: Mit 520.300 Einheiten wurden weltweit 14 Prozent mehr Lkw und Busseabgesetzt als im Vorjahr. Gestützt durch den insgesamt deutlich gestiegenenAbsatz stieg auch der Umsatz 2022 auf 50,9 Milliarden Euro, das ist ein Plus von18 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg deutlich auf knapp 4 Milliarden Euro.