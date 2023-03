Dennoch dürften Tesla-Fans mit der Performance seit Anfang des Jahres zufrieden sein. In diesem Zeitraum verbuchte die Aktie ein Plus von ungefähr 38 Prozent. Der ARK-Innovationsfonds liegt etwa 75 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021. Damals lag der Kurs der Tesla-Aktie bei etwa 265 US-Dollar pro Aktie, so Barron’s.

Heute liegen die Anteilsscheine mit 173 US-Dollar deutlich höher. Aber seit Teslas Analystenveranstaltung am 1. März geht es deutlich runter. Wall-Street-Analysten versprachen sich mehr von diesem Event. Die Aktie verlor seither circa 15 Prozent an Wert. Allein seit Mittwoch ging der Kurs neun Prozent bergab und zog den ARKK runter (minus fünf Prozent).

