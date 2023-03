(neu: Details zum Gremium im 3. Absatz, Lead nach Sitzungsbeginn angepasst)

BERLIN (dpa-AFX) - Anlässlich einer Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu den Nord-Stream-Explosionen hat dessen Vorsitzender Konstantin von Notz auf umfassende Unterrichtung gedrängt. "Es besteht ein grundsätzlicher Informationsbedarf", sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel" (Freitag). "Wir Abgeordnete erwarten einen Bericht des Generalbundesanwalts und wollen von der Bundesregierung umfänglich auf den aktuellen Stand gebracht werden." Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende Roderich Kiesewetter (CDU) im RTL/ntv-"Frühstart": "Wir erwarten umfassende Berichte des Generalbundesanwalts, der Bundesregierung und auch der Dienste."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei "froh, dass die Ermittlungen voranschreiten", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Christiane Hoffmann, am Freitag in Berlin. Es sei "beeindruckend, dass da offensichtlich auch Fortschritte erzielt werden", die viele anfangs nicht für möglich gehalten hätten. Zum Stand der Ermittlungen könne sie nichts sagen, da das Verfahren in der Verantwortung des Generalbundesanwalts liege.