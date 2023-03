GEWINNER BRANDING Die 3 größten Webseitenfehler, die zu Kundenabsprüngen führen (FOTO)

Brunnthal (ots) - Nadine und Sylvian Rösiger sind die Gründer und

Geschäftsführer von GEWINNER BRANDING, einer Brandingagentur mit Sitz in

Brunnthal. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen sie Coaches, Berater und

Experten bei einem überzeugenden Außenauftritt. Dazu erschaffen sie

konversionsstarke Brandingpages mit beeindruckendem Webdesign und hochwertigen

Werbetexten.



Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell von Anfang an einer größeren Zahl von

Kunden zugänglich machen möchten, müssen im digitalen Zeitalter konsequent auf

das Internet setzen. Ein professioneller Außenauftritt in Form einer

hochwertigen Brandingpage ist in diesem Zusammenhang unerlässlich, denn mit ihr

legen Coaches, Berater und Experten den Grundstein für alle weiteren

Marketingmaßnahmen. "Wie überall im Leben ist auch bei Webseiten der erste

Eindruck entscheidend", wissen Nadine und Sylvian Rösiger von GEWINNER BRANDING.

"Meist fällt der Besucher sein Urteil innerhalb weniger Sekunden. Dabei ist es

zunächst die Optik, die den Besucher zum Bleiben bewegt. Unternehmer, die es

schaffen, in dieser Hinsicht zu überzeugen, haben bereits einen großen Schritt

in Richtung Kundengewinnung getan. Je mehr Zeit Interessenten auf einer Homepage

verbringen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher oder später

zu Kunden werden."