AUSTIN (dpa-AFX) - Der Software-Konzern Oracle hat seine Erlöse im dritten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Februar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd Euro), wie der SAP-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Cloud-Geschäft mit Rechenkapazität und Anwendungen über das Netz gab es ein Plus von 45 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Den Anlegern war das aber noch zu wenig, die Aktie lag am Freitag vorbörslich vier Prozent im Minus.

Investoren hätten angesichts von Ankündigungen großer Vertragsabschlüsse auf mehr gehofft, schrieb JPMorgan-Experte Mark Murphy. Tyler Radke von der Citigroup sagte, die Zahlen könnten angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit auch auf eine schwächere Nachfrage der Kunden nach Informationstechnologie hindeuten. Kräftig gestiegene Betriebsausgaben ließen den Nettogewinn von Oracle um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar sinken.