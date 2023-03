Travelport übernimmt Deem und erweitert damit seine Investitionen in den modernen Einzelhandel und Geschäftsreisen

LANGLEY, Vereinigtes Königreich, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- Travelport, ein globales Technologieunternehmen, das Reisebuchungen für Hunderttausende von Reiseanbietern weltweit ermöglicht, gab heute die Übernahme von Deem bekannt, einer führenden Plattform für das Management von Geschäftsreisen. Seit der Einführung des zukunftsweisenden Marktplatzes Travelport+ hat Travelport seine Investitionen in Innovationen fortgesetzt, wobei die Übernahme von Deem das jüngste Beispiel ist.

„Die bahnbrechende Übernahme von Deem durch Travelport erfüllt den nach der Pandemie wachsenden Bedarf an einem straffen, voll integrierten Unternehmenstool, das Zugang zu allen Multi-Source-Inhalten, einschließlich NDC, bietet", sagte Greg Webb, CEO von Travelport. „Wir haben uns auf Investitionen in technologische Innovationen konzentriert und Travelport+ hat die Arbeitsabläufe in den Agenturen vereinfacht, die Erstellung von Reiseinhalten verbessert und einen modernen Reisevertrieb ermöglicht. Mit der Übernahme von Deem bietet Travelport nun Geschäftsreisen mit preisgekrönten, ergänzenden Tools an, die ebenso revolutionär, modern und benutzerfreundlich sind wie Travelport+."