Die Currywurst verliert in Kantinen an Fans Pflanzenbasiert ist neuer Standard in der Gemeinschaftsverpflegung: Die neue Nestlé Studie 2023 (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Kulturwandel: Nachhaltigkeit in Mensen und Kantinen 2023 fest verankert

- Kantinen- und Mensachefs sehen sich in der Verantwortung für nachhaltige

Ernährung

- Kundenbindung und Imagegewinn wird als Chance gesehen

- Mensen als Treiber der Ernährungswende: Drei von vier bieten täglich vegane

Gerichte mit kleinem CO2-Fußabdruck an

- Vegetarische Gerichte werden in Kantinen Standard, Regionalität auf Platz 2



Ein Traditionsgericht wird abserviert: Allein mit klassischer Currywurst lassen

sich heutzutage weder Angestellte noch Studierende in die Kantine oder Mensa

locken. Ganz im Gegenteil - in der Betriebs- und Campusgastronomie bestimmen

immer mehr pflanzliche Gerichte und immer weniger Fleisch den Speiseplan. Damit

liegt die Branche am Puls der Zeit und hat Nachhaltigkeit fest in ihrer DNA

verankert. Dies ist ein Ergebnis der Nestlé Studie 2023 "So nachhaltig is(s)t

Kantine und Mensa". Zwischen November und Januar wurden in Kooperation mit der

Business Target Group und dem führenden Fachmagazin für Gemeinschaftsgastronomie

gvpraxis 267 Entscheider:innen aus der Betriebsgastronomie und 84 aus der

Campusgastronomie befragt. Die Ergebnisse der Studie hat Nestlé gemeinsam mit

Foodtrend-Expertin Hanni Rützler am heutigen Eröffnungstag der

Gastronomie-Leitmesse Internorga in Hamburg vorgestellt.