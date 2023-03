JPMORGAN stuft MORPHOSYS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Absatzzahlen für den Wirkstoff Monjuvi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Verkaufszahlen in den USA im Februar deuteten darauf hin, dass Monjuvi am Ende des Jahres das untere Ende der von Morphosys in Aussicht gestellten Umsatzspanne erreiche, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den Aktienkurs könne dies leicht negativ sein./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 09:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 09:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 14,52EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m