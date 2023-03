BAADER BANK stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Shop Apotheke mit Blick auf politische Pläne für eine Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Für die Online-Apotheken seien dies gute Nachrichten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden börsengelisteten Anbieter und Marktführer in Deutschland, Shop Apotheke und Zur Rose, dürften von der Einführung eines E-Rezepts profitieren. Man dürfe aber nicht zu euphorisch werden, denn der Erfolg des E-Rezepts hänge von der Akzeptanz des Verbrauchers ab, und es könne auch technische Probleme geben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 08:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 69,92EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m