Hut 8 legt Update über den Unternehmenszusammenschluss mit USBTC vor

TORONTO, 10. März 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq | TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Competition Bureau of Canada („Competition Bureau") einen No-Action-Letter in Bezug auf den zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss erhalten hat, demzufolge sich Hut 8 und die U. S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp. („USBTC") in einer Fusion auf Aktienbasis unter Gleichen (die „Transaktion") zusammenschließen werden. Der No-Action-Letter bestätigt, dass das Competition Bureau derzeit nicht beabsichtigt, die Transaktion vor dem Wettbewerbsgericht gemäß den Fusionsbestimmungen des kanadischen Wettbewerbsgesetzes anzufechten.

„Da wir weiterhin daran arbeiten, die vorgeschlagene Transaktion mit der USBTC abzuschließen, stellt die Ausstellung dieses Handlungsverbots eine positive Entwicklung dar, da sie die Zulassungsbedingungen des Wettbewerbsgesetzes in der Vereinbarung über Unternehmenszusammenschlüsse erfüllt. Wir schätzen die Professionalität des Competition Bureau während des gesamten Beurteilungsprozesses", sagte Jamie Leverton, CEO von Hut 8.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, Aktionäre und Gerichte sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3300 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang durch erneuerbare und überwiegend emissionsfreie Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufkommenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Einfallsreichtum und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.