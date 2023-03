BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 43,50 auf 43,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem Boom in der Pandemiezeit normalisierten sich die Ergebnisse des Logistikdienstleisters nun wieder, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten seien nicht so rosig, wie das Unternehmen im November in Aussicht gestellt habe./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 40,86EUR gehandelt.